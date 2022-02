Parte da BR-356 é interditada após 'degrau' aparecer na via

Local foi sinalizado pela Ourotran, mas ainda não há previsão de liberação (foto: Instagram/reprodução)

Um ‘degrau’ na BR-356 interditou parte do trânsito na rodovia que liga Belo Horizonte a Ouro Preto na manhã desta terça-feira (15/02). O declive surgiu na altura do quilômetro 90 da Rodovia dos Inconfidentes.



O local foi sinalizado pela Ourotran, empresa responsável pelo trânsito na cidade. Segundo a prefeitura de Ouro Preto, a Defesa Civil já esteve no local e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi notificado.

De acordo com a Ourotran, durante a noite de segunda-feira (14/02), houve um deslocamento do material que fica embaixo do asfalto, o que resultou na formação do ‘degrau’.

Segundo a Prefeitura de Ouro Preto, o DNIT, em carta, afirmou que não possui contrato com uma empresa para realizar a manutenção da BR e que o reparo ficou por conta do município. A Ourotran monitora o local para verificar possível piora na situação da via, mas não há previsão de liberação.

O DNIT foi procurado, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.