Piloto e garupa de moto morrem depois de bater em carro no Nordeste de MG

(foto: PMRv/Divulgação )

Um adolescente de 15 anos e um homem de 21 morreram na noite de domingo, no km 8 da rodovia LMG-614, próximo ao povoado de Gissara, na zona rural de Pedra Azul, no Nordeste do estado, em função de um acidente com a motocicleta em que estavam.



Segundo o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motocicleta Honda CG 150, vermelha, em que os dois estavam bateu contra um Corsa, de cor branca. Os dois ocupantes da moto eram de Gissara, mas o carro é de Divinópolis.





Testemunhas disseram que o piloto da moto tentou ultrapassar um caminhão, mas acabou batendo de frente contra o Corsa. Piloto e o garupa acabaram sendo lançados no asfalto e tiveram morte imediata.





Depois do trabalho da perícia, os dois corpos foram liberados para uma funerária de Pedra Azul. Na verificação de documentos, os policiais descobriram que o piloto da motocicleta não era habilitado.