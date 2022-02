Nove turistas ficam ilhados em cachoeira após tromba d'água em Porteirinha

Helicóptero dos bombeiros sobrevoa área turistas ficaram ilhados. (foto: foto: CBBMMG/Reprodução)

Nove pessoas que passeavam pela região da Cachoeira do Serrado, na cidade de Porteirinha, no Norte de Minas, ficaram ilhadas após uma tromba d’água atingir o local no domingo (13/1).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), junto ao 7º Batalhão de Bombeiros de Minas (BBM) de Montes Claros, foi acionado por volta das 14h da tarde – a ação do resgate durou quatro horas e todas os turistas foram retirados do local com segurança.

LEIA MAIS 16:12 - 13/01/2021 Tempestade ou tromba d'água? Entenda a diferença entre os fenômenos

11:25 - 13/01/2021 Tromba d'água atinge Itajubá e causa prejuízos; veja vídeos

09:42 - 13/01/2021 Tromba d'água deixou quase 100 pessoas desalojadas em Barbacena



O primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Phillipe Ralph Solano atendeu à ocorrência. Ele faz o alerta para que o turista não seja pego de surpresa em casos como o ocorrido em Porteirinha.

“É importante verificar a previsão do tempo para o local e também para as proximidades”, explica.

Segundo ele, se for pego em uma tromba d'água, o melhor é buscar o ponto mais alto para se abrigar – Solano também ressalta que tentar atravessar a corrente não é uma opção. “Fique no local mais seguro possível e aguarde a chegada das equipes de resgate. Para aqueles que estão testemunhando a situação, a recomendação é não tentar resgatar ninguém, pois o risco dessa pessoa se tornar mais uma vítima é muito alto.” Outros 11 viajantes que passavam pela cachoeira também tiveram o caminho interrompido pela tromba d’água e foram orientados pelos bombeiros a sair do local, sem necessidade de socorro.

Chuvas fortes

Segundo os bombeiros, a região sofre com fortes chuvas e com o volume de água, o Rio Serra Branca e o Riacho Doce encheram.

De acordo com os bombeiros, o Batalhão de Operações Aéreas (BOA), foi acionado para auxiliar os militares que se deslocavam por terra.

Pelos vídeos divulgados pela corporação, é possível notar que parte das estradas que dão acesso ao local estão tomadas pela água e cheias de lama.

No local, três dos ilhados foram retirados por uma tirolesa – os outros seis, foram resgatados pela Companhia Especial de Operações Aéreas (CEOA), todos com vida.

Nas imagens, é possível ver o helicóptero dos bombeiros de Minas aterrissando em uma região montanhosa, com fluxo intenso de água e muito vento.









O que é tromba d’água?

Popurlamente conhecida como tromba de água, tromba d’água ou cabeça d'água, é um fenômeno que ocorre quando acontece o aumento rápido ou repentino de um rio, após chuvas atingirem determinada região.

O volume da água pode subir vários metros em pouco tempo, que formam uma enxurrada – geralmente, essa quantidade de água desemboca em regiões com cachoeira.