Tromba d'água atinge Itajubá e causa prejuízos; veja vídeos

Tromba d'água registrada em Itajubá provocou muitos prejuízos (foto: Portal Plantão 24h MG/divulgação)

Umasurpreendeu moradores de, no Sul de Minas, na noite dessa terça-feira (12/1). Os bairros mais afetados foram o Vila Isabel e Vila Rubens. Ada águacarros, árvores e danificou casas. Três imóveis foram interditados e os moradores foram levados para casa de parentes.

De acordo com a Defesa Civil, a tromba d’água aconteceu durante os 40 minutos de chuva intensa na cidade. A enxurrada arrastou carro, árvores e danificou casas. A câmera de segurança de uma casa no Bairro Vila Isabel registrou o momento da enxurrada. Pelas imagens dá para notar a força da água.





Imagens captadas por câmera de segurança mostram a força da tromba d'água que atingiu Itajubá, Sul de Minas, na noite de ontemhttps://t.co/f7Jx0YsjXN



Vídeo: Portal Plantão 24h MG/Divulgação pic.twitter.com/TtTCOtPYyf — Estado de Minas (@em_com) January 13, 2021

“O fenômeno convergiu para um curso de água natural, que arrastou alguns quatro carros, pedras, árvores e muita terra. Alguns estragos materiais, portões, calçadas e bloquetes foram retirados”, explica Massoud Nassar Neto, secretário de Defesa Social.

Prefeitura contabiliza prejuízos e faz reparos na cidade (foto: Portal Plantão 24h MG/divulgação)

No Bairro Vila Isabel, o muro de uma residência foi arrastado e o imóvel teve a estrutura abalada. Apesar do susto, não houve vítimas no local. A moradora foi levada para casa de parentes. “Até o momento, são três imóveis interditados”, completa o secretário.

Pontos de alagamentos foram registrados no Bairro Ahumas. Já no Bairro Toledos, uma árvore caiu e interditou o trânsito, mas os militares já estiveram no local e os galhos foram retirados.

A enxurrada também atingiu a zona rural. Segundo a Guarda Civil, na MGC383, rodovia que liga a cidade à Maria da Fé, parte do asfalto cedeu e o trânsito ficou em meia pista.