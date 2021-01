Chuvas em Neves deixaram pessoas ilhadas; bombeiros foram acionados

Bairro Sevilha 1ª Seção, próximo ao Bairro Santinho em Ribeirão das Neves: (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) chuvas intensas em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Depois do nível da água subir, o Corpo de Bombeiros foi acionado para quatro ocorrências de pessoas que ficaram ilhadas em casa. A madrugada desta terça-feira (12/01) foi deintensas em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Depois do nível da água subir, ofoi acionado para quatro ocorrências de pessoas que ficaramem casa.





08:38 - 12/01/2021 BH tem chuva durante a madrugada, mas próximos dias podem ser de estiagem atendimento quando os bombeiros estavam a caminho, dizendo que os vizinhos conseguiram resolver a situação, mas as equipes foram até o local para checar a situação e os moradores foram orientados. No Bairro Santa Matilde, próximo ao cemitério e Bar do Eustáquio, os bombeiros receberam a chamada por volta da 01h50. A água subiu aproximadamente 1 metro de altura na casa e deixou dois adultos e três crianças ilhados. A mãe das crianças dispensou oquando os bombeiros estavam a caminho, dizendo que os vizinhos conseguiram resolver a situação, mas as equipes foram até o local para checar a situação e os moradores foram orientados.





Algumas horas depois, no Bairro Sevilha, 1ª Seção, próximo à Escola Nossa Senhora das Neves, um adulto e duas crianças também foram acordados com o aumento repentino da água dentro da casa e ficaram ilhados. Durante o deslocamento dos bombeiros, a mãe informou que o marido conseguiu retirar todos da residência, mas precisavam de orientação.





O mesmo ocorreu no Bairro Rosaneves, próximo ao final da linha de ônibus 6170. O casal de moradores se refugiou no 2° andar, sendo que o homem é cadeirante. Foi informado ao Corpo de Bombeiros que o nível de água estava subindo muito rápido e ainda o cano de esgoto do vizinho se rompeu e acabou desaguando na casa dela. Quando os militares chegaram, já não havia mais risco e os moradores foram orientados.





Já em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, os bombeiros receberam uma chamada por volta das 03h55 no Bairro Angicos, em frente ao Café 3 Corações. Durante uma obra de contenção de muro trincado, ele acabou caindo e a água não teve por onde escoar e invadiu as casas e a rua. Não houve vítimas e os militares estiveram no local apenas para registro do fato e a orientação dos moradores da região.





O que fazer

Segundo o Sargento Miranda, do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, em casos de inundações, o correto a se fazer é primeiramente localizar um local seguro dentro da própria residência. “No caso dessa ocorrência no Bairro Rosaneves, eles se deslocaram para o segundo andar da casa para nos acionar”, explicou.





Caso seja uma casa com apenas um pavimento, o militar orienta a encontrar um móvel para subir e aguardar a chegada dos bombeiros. “No caso de uma enchente, de uma inundação, a pessoa precisa aguardar o socorro do Corpo de Bombeiros e não enfrentar a correnteza”, completou.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra