Suspeito de tráfico troca tiros com PM no Barreiro e acaba morto

Suspeito de tráfico troca tiros com Polícia Militar no Barreiro e acaba morto (foto: Reprodução/Google Maps)



A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de que um homem em um carro do modelo Onix estaria trazendo drogas para abastecer o tráfico na Vila Pinho, na região do Barreiro. A ocorrência foi registrada por volta das 19h. Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas acabou morto após troca de tiros com policiais militares na região do Barreiro na noite desta segunda-feira (11/1). Flagrado pela PM, o homem não se entregou e tentou fugir. Uma adolescente que estava no carro com ele também foi baleada, mas não corre risco de morrer.recebeu uma denúncia de que um homem em um carro do modelo Onix estaria trazendopara abastecer o, na região do Barreiro. A ocorrência foi registrada por volta das 19h.









Houve troca de tiros entre a PM e Felipe Lopes Brandão, conhecido como Will Smith. A polícia disparou sete tiros que atingiram o carro. Mesmo assim, Felipe tentou fugir. Uma adolescente pulou do carro em movimento e a polícia constatou que ela havia tomado um tiro na perna esquerda.



Na primeira tentativa de fuga, Felipe acabou batendo o carro em um poste. Na segunda tentativa, capotou o veículo.



A PM socorreu Felipe e a testemunha, que foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Diamante. Felipe morreu no local.





Dentro do veículo usado por Felipe a perícia e encontrou duas barras de maconha. A polícia recolheu uma arma de fogo de calibre 38 e rebocou o veículo para o pátio.





Os comandantes do 41º batalhão e 11º batalhão de Polícia Militar estiveram no local para recolher as armas dos policiais e acompanhar o desfecho da ocorrência.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Frederico Teixeira