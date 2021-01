Polícia prende neta que assaltou avós em Santa Efigênia de Minas

Uma mulher, de 29 anos, e o companheiro dela, de 35, foram presos na manhã desta segunda-feira (11/1), em Governador Valadares, pela Polícia Civil, dentro da operação “Até tu, Brutus?”. O casal é suspeito de planejar e assaltar um casal de idosos, de 75 e 90 anos. Ela é neta das vítimas. Nesta manhã foram cumpridos dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão.

O roubo ocorreu em 12 de outubro do ano passado, no município de, no Vale do Rio Doce. Os suspeitos subtraíram R$ 700 em dinheiro, além de levarem um cartão de banco de uma das vítimas, com a senha. Posteriormente, sacaram R$ 2 mil da conta bancária de uma das vítimas.