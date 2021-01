Bombeiros chegam ao 5º dia de buscas por homem desaparecido em Vespasiano

Mata onde o homem teria desaparecido (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chega ao 5º dia de buscas pelo homem de 52 anos que desapareceu na última quinta-feira (07/01) após entrar em uma mata que fica às margens da MG-424, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nesta segunda-feira (11/01), as equipes realizam a procura em pontos mais afastados da mata, tendo em vista que o perímetro inicial já foi totalmente varrido.

O desaparecimento “Procura-se homem trajando blusa de lã azul, com detalhes em vermelho, boné branco, calça jeans e sapatos”. Esse foi o alerta há cinco dias. O homem seria de uma clínica de recuperação de dependentes químicos, o Sítio Recanto da Mata, na Comunidade Monte Sião, em Vespasiano. “Procura-se homem trajando blusa de lã azul, com detalhes em vermelho, boné branco, calça jeans e sapatos”. Esse foi o alerta há cinco dias. O homem seria de uma clínica de recuperação de dependentes químicos, o Sítio Recanto da Mata, na Comunidade Monte Sião, em Vespasiano.









O homem tem sérios problemas, como a paralisia facial do lado direito, em decorrência de um AVC. Se locomove com dificuldade. O helicóptero Pegasus tem sido usado nas buscas, bem como um equipamento para detecção de calor, no meio da mata, mas ele ainda não foi encontrado.





No sábado (08/01), a foice do desparecido foi encontrada, mas não há vestígios do homem. Seguir pegadas, que é habitual nestes casos, nas buscas terrestres, é um serviço prejudicado, pois com a chuva, os rastros foram apagados. Pelo terceiro dia, a procura do idoso de 75 anos, com histórico de alcoolismo, que teria sumido após adentrar em uma área de mata mais densa atrás de um sítio em Vespasiano.





Houve a informação que ele teria aparecido e estaria ontem em uma UPA/Policlínica de São José da Lapa, mas nada foi constatado no local (as câmeras de segurança foram checadas).