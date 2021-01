Morre cadela dos bombeiros que atuou em Brumadinho e Mariana

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Veja a publicação completa

A cadela Bala,, morreu nessa sexta-feira (08/01). O falecimento foi por causas naturais.Ela era do Espírito Santo e"Nos emprestou com amor e lealdade a habilidade de farejar a vida. E foram muitas. (...) Dedicou toda sua existência em salvar vidas humanas", informou o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo por meio de nota.



Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram a notícia. "Missão cumprida. descanse em paz", disse um dos internautas. Outro homem comentou: "Parabéns minha amiguinha! Você teve o coração puro e nobre que alguns ditos humanos não possuem, Deus te abraça e fique com ele."