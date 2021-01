Chuvas interditam estradas na Zona da Mata; cidades estão sem acesso

interdições nas estradas da região da Zona da Mata. Nesta segunda-feira (11/01), motoristas precisam usar desvios para ter acesso a alguns municípios, devido aos desmoronamentos de terra e árvores nas rodovias - próximas à cidade de Juiz de Fora. Carreta tombou na Estrada União Indústria devido ao desmoronamento de terra e galhos na pista (foto: Bombeiros) As chuvas do fim de semana causaramnas estradas da região da Zona da Mata. Nesta segunda-feira (11/01), motoristas precisam usar desvios para ter acesso a alguns municípios, devido aos desmoronamentos de terra e árvores nas rodovias - próximas à cidade de Juiz de Fora.

Em Matias Barbosa, no Km 97 da estrada União Indústria, um deslizamento de terra, na noite de ontem, causou a interdição da via nos dois sentidos. Uma carreta tombou e o motorista foi resgatado com vida, pelo Samu.





Na MG-353, que liga Juiz de Fora a Coronel Pacheco, houve dois desmoronamentos de terra na pista, sendo que, no Km 58, a terra interditou totalmente a estrada. Uma trilha improvisada permite o trânsito, somente, de pessoas a pé.

Na MG-353, que liga Juiz de Fora a Coronel Pacheco, terra e galhos de árvores interditam a rodovia (foto: Bombeiros)





Para chegar a Coronel Pacheco, o motorista pode passar pela BR-040 via Santos Dumont; ou pela BR-267, passando por Bicas. Já no deslizamento de terra no Km 62, na Serra da Banana, a interdição é parcial.





Em Pequeri, que fica a 50 km de Juiz de Fora, a ponte que dá acesso à cidade está interditada. A água corrente encobre o asfalto impedindo o trânsito de veículos. Para acessar a cidade, o motorista precisa usar o caminho que passa pela cidade de Mar de Espanha.