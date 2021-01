Coronel dos bombeiros e sua mulher são encontrados mortos em Juiz de Fora

Coronel Marcello Tadeu de Souza Brito comandou os bombeiros de Juiz de Fora até 2015 (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Morreram no fim da tarde deste domingo (10/1) o coronel do Corpo de Bombeiros, Marcello Tadeu de Souza Brito, e sua mulher, Margareth Maria de Castro Brito, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.





Em posicionamento oficial, o Corpo de Bombeiros informa que o fato aconteceu na Rua Edgar Quinet, no Bairro Morro da Glória, em Juiz de Fora. Os corpos estavam dentro de um apartamento.A corporação esclarece que só se manifestará sobre o teor dos fatos após perícia da Polícia Civil. Porém, fontes afirmam que háseguido de suicídio com uso de uma arma de fogo.A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para obter posicionamentos. O primeiro órgão informou que a posição cabia somente aos bombeiros. O segundo ainda não atendeu à solicitação.Natural de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, o coronel iniciou sua carreira militar em 1985 e chegou ao terceiro Comando Operacional de Bombeiros (3º COB), localizado em Juiz de Fora, até 2015.Ele tinha diversas honrarias junto à corporação e era pós-graduado em Segurança Pública."Lamentamos profundamente a perda e prestamos nossae apoio à família, amigos e irmãos de farda. Rogamos a Deus que conforte os corações de todos", informou o Corpo de Bombeiros por nota assinada pelo comandante-geral da corporação, coronel Edgard Estevo da Silva.Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgados oportunamente, segundo os bombeiros.