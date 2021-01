Motorista morre e dois ficam feridos em acidente na BR-352

Motorista saiu da pista e bateu em árvores (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas depois que um carro saiu da pista, na BR-352, no município de Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba. A polícia ainda tenta entender o que teria causado a saída de pista. , no município de Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba. A polícia ainda tenta entender o que teria causado a saída de pista.









O motorista tinha 19 anos e estava morto quando os militares chegaram ao ponto do acidente. Outras dois homens, ambos de 27 anos, foram socorridos e levados para o pronto socorro municipal de Monte Carmelo. Ainda de acordo com os bombeiros, o estado de saúde deles era grave.





Aparentemente, as vítimas viajavam de Coromandel para Abadia dos Dourados e o condutor perdeu o controle da direção, saindo da pista e batendo contra várias árvores. Quando foi encontrado, o automóvel ainda estava tombado. Não foram encontradas testemunhas do caso e as vítimas não puderam dizer o que aconteceu.





Depois de periciado, o veículo foi liberado, sendo levado por um guincho. As famílias dos feridos e do motorista também foram avisadas.