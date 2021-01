Chuvas continuam em Minas Gerais, mas volume pode diminuir

Temperatura em Belo Horizonte hoje pode chegar aos 31°C. Na foto, jardim do Museu de Arte da Pampulha (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







Esta semana começa com condições meteorológicas favoráveis à redução do volume de chuvas e nebulosidade em parte da região Sudeste do país, o que favorece períodos de sol em todas as regiões de Minas Gerais. No entanto, por enquanto, as pancadas típicas do verão devem continuar.













Segunda-feira começou com céu nublado em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

No restante de Minas, podem ocorrer chuvas passageiras em forma de pancadas. O calor não diminui, com a temperatura máxima acima de 35°C em algumas localizadas e clima abafado em todas as regiões.





De acordo com o instituto, nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Central e Noroeste, a segunda será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado, também com possibilidade de pancadas de chuva.





Em Belo Horizonte, a temperatura hoje varia entre 19°C e 31°C, esta última na parte da tarde. O céu também é parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Ainda de acordo com o boletim, a chuva pode dar uma trégua na capital a partir de quarta-feira. O céu pode permanecer nublado, mas a temperatura máxima tem uma leve elevação, chegando aos 32°C.