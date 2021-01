Defesa Civil de BH alerta para chuvas com raios e rajadas de ventos

(foto: Defesa Civil BH/ Divulgação)

Recomendações da Defesa Civil de BH durante as chuvas:

Acumulado de chuvas nas últimas 24 horas:

de Belo Horizonte emitiu um. O alerta é válido até 8h de segunda-feira (11/01). A precipitação não dará trégua na cidade. É o que informa tanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e a Defesa Civil da capital mineira.A manhã na capital mineira foi com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. De acordo com o Inmet, é durante a tarde e à noite, que as chuvas podem sere com possibilidade de trovoadas.Ainda segundo o Inmet, a temperatura mínima em BH será de 19ºC, com máxima de 29ºC. A umidade relativa do ar vai variar de 80% a 100% neste domingo.- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos. - Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.- Atenção especial em áreas de encostas e morros.- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.A Defesa Civil de BH divulgou, às 7h deste domingo, o acumulado de chuvas, em milímetros, nas últimas 24 horas. A Região Noroeste da capital mineira foi a com maior incidência de chuvas desde esse sábado, com 54,4mm.Barreiro - 4,8 mmCentro Sul - 51,6 mmLeste - 34,6 mmNordeste - 32,2 mmNoroeste - 54,4 mmNorte - 10,8 mmOeste - 21,8 mmPampulha - 34,2 mmVenda Nova - 44,0 mm