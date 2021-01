Cabo da PM faz parto em plena Avenida Brasil, em Juiz de Fora

Sargento Cruz, cabo Rosana, com Riquelme no colo, e o cabo Garcia (foto: PMMG/Divulgação)

Domingo de pandemia, dia de fazer uma ronda normal, próximo da feira livre de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Mas, para os militares da POP 30, sargento Cruz, cabo Garcia e cabo Rosana, será um dia inesquecível. É que eles acabaram tendo de socorrer uma mãe em trabalho de parto e ajudaram no nascimento de um menino.

O fato aconteceu no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Benjamin Constant, no Centro. Eles faziam a fiscalização num veículo, quando uma mulher estacionou um carro e saiu correndo, pedindo ajuda, dizendo que estava com uma pessoa dando à luz no banco traseiro.



Os militares correram para o veículo e confirmaram. A cabo Rosana, que tem treinamento para realizar partos de emergência, disse que não haveria tempo para chegarem a um hospital.



Ali mesmo ela iniciou os procedimentos e nasceu um menino. A mãe, Juliana, em meio a lágrimas disse que estava grata e contou aos policiais que o filho se chamaria Riquelme.



O Samu foi chamado e mãe e filho foram levados para a Maternidade Terezinha de Jesus. Segundo boletim médico, ambos passam bem.