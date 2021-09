Socorristas fazem parto no meio da BR-040

Parto foi realizado pela equipe da concessionária, dentro da ambulância (foto: Via 040/Divulgação)

Pela quinta vez em 2021 e a 29ª desde 2015, um parto foi feito em plena rodovia BR-040 por médicos e socorristas da Concessionária Via 040. Dessa vez, o fato aconteceu na altura do quilômetro 173, próximo a Luizlândia do Oeste, distrito de São Gonçalo do Abaeté, Noroeste de Minas. A mãe, Sílvia, e a criança passam bem.Segundo informações da Via 040, por volta das 11h, o telefone tocou com um pedido de ajuda. Uma mulher, que estava em um carro de passeio, havia entrado em trabalho de parto.

A mulher, grávida de 9 meses, estava sendo levada para João Pinheiro, onde seria realizado o parto. No entanto, ela estava distante 40 quilômetros de seu destino.

A ambulância da concessionária chegou ao local e resgatou a parturiente, seguindo para João Pinheiro. No entanto, a cinco quilômetros da cidade, Sílvia deu à luz uma menina. Tudo transcorreu dentro da mais absoluta normalidade. Criança e mãe passam bem e foram levadas para o hospital em João Pinheiro.