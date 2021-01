Homem fica ferido após desabamento de casa em Santa Luzia

Um homem de 58 anos precisou ser socorrido pelos Bombeiros na madrugada desta terça-feira (12/01), depois que umcedeu, atingindo um cômodo da casa onde mora no Bairro Nova Esperança, em Santa Luzia.

De acordo com os bombeiros, o barranco desmoronou por volta das 4h. Um dos moradores, Paulo Roberto Gomes da Silva, de 58, se machucou ao sair de casa.Segundo o relato dos militares, ao ouvir o estrondo do barranco cedendo, o homem tentou sair rapidamente da casa, mas acabou escorregando e caindo, ficando com dificuldade de andar após o tombo.. O morador recusou a condução e o atendimento médico.