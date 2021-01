Bombeiros encontram corpo de vítima de afogamento em Santana do Riacho

O corpo foi encontrado no início da noite (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Encontrado nas águas do Rio Paraúna, próximo à estrada de acesso à Usina Pacífico Mascarenhas, na Serra do Cipó, o corpo de César Augusto dos Santos, de 36 anos, que desapareceu no último domingo (10/01). Ele estava nadando, quando sumiu na água.