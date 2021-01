Fhemig prorroga inscrições para contratação no Hospital Júlia Kubitschek

Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, está com inscrições abertas para contratação emergencial durante a pandemia da COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) prorrogou as inscrições para o chamamento emergencial de profissionais que serão contratados temporariamente para atuar na linha de frente da COVID-19.

As vagas são para olocalizado no Bairro Milionários, no Barreiro, em Belo Horizonte. Os profissionais precisam ter experiência em terapia intensiva.

As inscrições devem ser feitas até as 17 horas desta terça (12/1) por meio deste link (clique aqui para acessar).

De acordo com a Fhemig, há vagas para médicos, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas respiratórios. Para esses primeiros profissionais, são duas vagas para generalistas, com vencimentos básicos de R$ 3.500 (12 horas semanais) e de R$ 7 mil (24 horas semanais).

Para médicos especialistas em qualquer área são duas vagas para a carga horária de 12 horas semanais (vencimentos de R$ 4.595,00) e uma vaga para 24 horas semanais (R$ 9 mil).

Além dessas, há seis vagas para técnicos de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 1.755,00.

Para fisioterapeutas respiratórios, o estado oferece quatro vagas de 30 horas semanais e salários de R$ 3.845,00.

Os valores informados, conforme comunicado da Fhemig, são vencimentos básicos. Portanto, não estão incluídas as vantagens inerentes à função e ao local de atuação. Elas serão informadas na etapa de contratação.