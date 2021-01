Falta de médicos obriga Fhemig a fechar 10 leitos de UTI em BH

Eduardo de Menezes é considerado referência no tratamento à COVID-19 (foto: Alexandra Marques/Fhemig) Dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Eduardo de Menezes, localizado no Bairro Bonsucesso, em Belo Horizonte, na Região do Barreiro, precisaram ser fechados por falta de médicos. O hospital é administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), órgão ligado ao Governo de Minas. de) do, localizado no Bairro Bonsucesso, em, na, precisaram ser fechados por. O hospital é administrado pela), órgão ligado ao













“Hoje, o CTI do HEM conta com 30 médicos, 176 técnicos de enfermagem e 20 enfermeiros, e, para que esses 10 leitos retomem seu funcionamento, é necessária a contratação de, no mínimo, 5 profissionais médicos em regime de 24 horas. Até o momento, já foram realizados 14 chamamentos públicos no HEM”, também informa a nota da Fhemig. O Estado de Minas tentou contato com o Sindicato de Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG), mas não teve retorno.









Desde o início da pandemia, em março de 2020, a SES-MG registrou 12.023 mortos pelas complicações causadas pela COVID-19. Também ao todo, 549.302 casos foram confirmados, com 496.011 recuperados. Os 41.268 restantes seguem em acompanhamento.