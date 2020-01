Hospital de BH que registrou caso de coronavírus é referência em tratamentos infecciosos

A mulher de 35 anos com suspeita deestá internada no(HEM), que é referência em. A instituição, localizada no Bairro, na Região do Barreiro, pertence à Rede(Fundação Hospital do Estado de Minas Gerais).





Na década de 80, o sanatório passou a ser reconhecido com o nome que carrega hoje, Hospital Eduardo de Menezes, com atendimento em clínica médica e tisiopneumologia, no tratamento de doenças pulmonares. No início da epidemia de aids, o HEM abriu leitos para pacientes portadores do vírus HIV e logo se tornou referência para essa e outras doenças infectocontagiosas. O ambulatório do HEM atende cerca de 500 pacientes por mês.

Atualmente, o hospital presta assistência especializada em infectologia e dermatologia sanitária, além de atuar na pesquisa, formação e capacitação profissional. O ambulatório do hospital desempenha importante papel com parte do Programa de Integração Adequada dos Portadores de DST/HIV/AIDS, do Ministério da Saúde, como Serviço de Assistência Especializada (SAE).