Minas Gerais investiga caso suspeito de coronavírus vindo da China

Hospital onde está internada a paciente adotou medidas para redução de risco de transmissão do coronavírus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Umaestá internada no, em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) notificou o caso como suspeito e emitiu alerta para as unidades regionais de saúde da Organização Panamericana de Saúde (OPS) sobre o novo vírus.Ela chegoude uma viagem à, onde mais de 300 pessoas foram contaminadas., deu entrada na Unidade Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul de BH. A paciente está clinicamente estável e o caso está sendo investigado. Segundo a SES, os exames para confirmar ou descartar a doença estão em andamento em laboratórios de referência.“Tendo em vista o contexto epidemiológico atual do país onde a paciente esteve, foi considerada a hipótese de doença causada pelo novo Coronavírus, que é microorganismo de alerta sanitário internacional, considerando o potencial pandêmico com alto risco à vida e impacto assistencial”, informa a nota da SES-MG.

(foto: AFP)

(foto: AFP)

O que são os coronavírus:

Os coronavírus são uma grande família de vírus que infectam principalmente animais

Mas podem causar também infecções em seres humanos, com sintomas semelhantes aos resfriados ou gripes leves

Pode levar a complicações respiratórias em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido

As infecções geralmente não são diagnosticadas por serem benignas, e se espera a cura instantânea

São transmitidos entre humanos por via aérea, contato com secreções ou objetos contaminados, principalmente no inverno

Dois coronavírus causaram epidemias graves e possivelmente mortais em humanos

A SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave foi responsável por uma epidemia mundial entre novembro de 2002 e julho de 2003

E a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada pela primeira vez em 2012

Em 2020 um novo coronavírus foi identificado na China

Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar, além de dores no estômago

As duas síndromes tiveram origem em morcegos, na época um animal intermediário

No caso da SARS, a origem foi o gato de algália, consumido por humanos na China. No caso da MERS, um dromedário

Ainda não existem medicamentos ou vacinas para combater esse vírus





Sintomas de infecção por coronavírus

A paciente relatou à equipe que não esteve na região de Wunhan e que também não teve contato com pessoa sintomática naPor causa disso, oinformou quedetecção deda Pneumonia Indeterminada relacionada à China.De acordo com o órgão federal,não se enquadra na definição de caso suspeito da Organização Mundial de Saúde (OMS). Isso porque em Xangai, onde a paciente esteve, não há, até o momento,“De acordo com a definição atual da OMS, só há transmissão ativa do vírus na província de Whuan”, informa a nota do ministério.

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia





Casos graves

Pneumonia

Síndrome respiratório agudo severo

Insuficiência renal

Fonte: OMS, INSERM