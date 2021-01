Em 24 horas, SES registra mais de 2 mil casos de coronavírus em Minas

(foto: Pixabay)

Mortes

Boletim epidemiológico sobre adoda Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) deste sábado (02/01) registra, em 24 horas, 2.143 novos casos de contágio pelo novo coronavírus em Minas Gerais Desse total, 663 seguem com assistência médica e hospitalar, totalizando um total deem acompanhamento pela rede particular e pública do estado.Morreram 22 pessoas em decorrência de complicações provocadas pela COVID-19 entre essa sexta-feira (01/01) e este sábado (02/01), conforme o boletim oficial divulgado hoje pela SES/MG.Deste o início da pandemia no estado, em março do ano passado, a SES/MG registrou 12.023 pacientes levados a óbito pela COVID-19,provocada pelo novo coronavírus.