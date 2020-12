Coronavírus: governo de Minas recomenda suspensão de cirurgias eletivas

Governo afirma que, neste momento, é essencial que os procedimentos eletivos sejam interrompidos onde há necessidade de maior oferta de assistência à saúde (foto: SES-MG/Divulgação) COVID-19, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) indica a interrupção das cirurgias eletivas não essenciais em hospitais, clínicas e locais da rede pública estadual e da rede privada contratada ou conveniada com o Sistema Único de Saúde (SUS).



A orientação foi repassada em nota técnica de quarta-feira (24) e se refere às Regiões Centro, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste e Sudeste. Diante da tendência de alta no número de casos de, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) indica a interrupção dasnão essenciais em hospitais, clínicas e locais da rede pública estadual e dacontratada ou conveniada com o Sistema Único de Saúde ().A orientação foi repassada em nota técnica de quarta-feira (24) e se refere às Regiões Centro, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste e Sudeste.

A orientação também leva em conta os indicadores de mortalidade, informações sobre fornecimento de medicamentos pelo Ministério da Saúde (MS), disponibilidade de medicamentos pela indústria farmacêutica, tempo de atendimento a solicitações de internação, prospecções do número de casos, ocorrência de surtos e ocupação de leitos gerais.

“A partir desses estudos, entendo que, neste momento, é essencial que os procedimentos eletivos sejam interrompidos nas regiões do estado onde há necessidade de maior oferta de assistência à saúde. A orientação é um ajuste temporário na rede de saúde, com intuito de que todos os mineiros continuem assistidos com garantia de qualidade e equidade”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.







Casos avançam em Minas

O total de casos da COVID-19 em Minas Gerais chegou a 522.331 neste sábado (26/12), segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado nesta manhã. Desse total, 11.585 pessoas morreram por causa da doença.



Conforme o levantamento do governo do estado, nas últimas 24 horas foram confirmados 2.113 casos e 23 mortes de pessoas infectadas pelo coronavírus.