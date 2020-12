Belo Horizonte tem alerta de chuva válido até domingo

Vista da Avenida Nossa Senhora do Carmo, Região Centro-Sul de BH, na manhã deste sábado (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







A chuva deve continuar em Belo Horizonte pelo menos pelas próximas 24 horas. Na manhã deste sábado, a Defesa Civil da capital divulgou um alerta válido até a manhã de domingo. O tempo também é instável em boa parte do estado, mas uma massa de ar seco está avançando sobre Minas Gerais no Norte.









(ZCAS) já começou a perder força, mas o sábado ainda será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em BH.



Confira o volume de chuva registrado em Belo Horizonte até o momento pela Defesa Civil



ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 7 horas, em 26/12/20 às 6h:

Barreiro - 6,0 Centro Sul - 3,6 Leste - 2,4 Nordeste - 2,2 Noroeste - 4,2 Norte - 1,4 Oeste - 4,2 Pampulha - 2,6 Venda Nova - 1,6

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em dezembro até 6h do dia 26

Barreiro - 295,0 (82,2%) Centro Sul - 272,8 (76,0%) Leste - 252,8 (70,4%) Nordeste - 243,0 (67,7%) Noroeste - 263,0 (73,3%) Norte - 170,0 (47,4%) Oeste - 310,6 (86,5%) Pampulha - 188,2 (52,4%) Venda Nova - 259,8 (72,4%)

Média climatológica dezembro: 358,9 mm

O meteorologista Cléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que a Zona de Convergência do Atlântico Sul, mas o sábado ainda será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em BH.

A temperatura mínima na capital foi de 17°C e a máxima pode chegar aos 27°C. Em caso de abertura de nuvens, a temperatura pode subir. No interior, a menor temperatura foi de 12°C em Monte Verde, Sul de Minas, e a máxima deve ser de 36°C no Norte.





De acordo com o meteorologista, uma massa de ar seco começou a ganhar força no Norte de Minas Gerais, elevando os termômetros e reduzindo a umidade relativa do ar, que chegou a 24% no município de Salinas.





Nas demais regiões, as pancadas de chuva mais significativas devem ocorrer no Noroeste, Triângulo, Sul, Oeste, Zona da Mata e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.