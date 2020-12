Morre Djalma Bastos de Morais, ex-presidente da Cemig, vítima da COVID-19

Ele era formado e pós-graduado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (foto: Arquivo/Cemig)

Morreu nesta sexta-feira (25), o, ex-ministro das Comunicações do governo Itamar, entre 1993 e 1995, e ex-presidente da Cemig, vítima do. Djalma tinha 83 anos e estava internado há algumas semanas no Rio de Janeiro.