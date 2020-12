Ceia de Natal foi pouco e 'convidado indesejado' também furtou TV da casa

A confraternização natalina aconteceu na Rua Professor José de Carvalho, no Bairro São Pedro, em Governador Valadares (foto: Reprodução Google Street View) na madrugada desta sexta-feira (25/12), teve um desfecho inusitado em Governador Valadares, no leste de Minas.



Um homem saiu da confraternização, que aconteceu na Rua Professor José de Carvalho, no Bairro São Pedro, carregando uma TV LED, de 32 polegadas. Foi perseguido pelo dono da casa, onde aconteceu a ceia de Natal e acabou preso por policiais militares que faziam a ronda noturna pela bairro.





Apesar dos alertas feitos pelas autoridades sanitárias, para que as festas de fim de ano sejam feitas com o número reduzido de pessoas, com forma de evitar o contágio pelo novo coronavírus, preferencialmente da mesma família, e que convivam juntas há mais tempo, a confraternização que terminou com o furto da TV, ignorou essas orientações.

A viatura parou e os policiais desceram para a abordagem. O homem explicou que estava levando a TV para a casa da namorada. Nervoso, ele não convenceu os policiais, que fizeram mais perguntas. De repente, a conversa entre o homem e os policiais foi interrompida por um rapaz, de 22 anos de idade, que chegou correndo, pedindo aos policiais para prender o homem.

O rapaz contou à polícia que o homem acusado de furtar a TV havia participado da ceia de Natal em sua casa e, depois de confraternizar com todos, levou o aparelho de TV. Sem saída, e bastante nervoso, o homem acabou confessando o furto. Os policiais fizeram o Boletim de Ocorrência, devolveram a TV ao dono, que havia promovido a confraternização natalina, e conduziu o homem à delegacia da Polícia Civil.