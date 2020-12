Jiboia e enxame de marimbondos assustam família mineira na noite de Natal

As jiboias não são venenosas mas, são capazes de asfixiar um adulto caso estejam assustadas e sejam manuseadas de forma incorreta (foto: Bombeiros / Divulgação) Corpo de Bombeiros precisaram ser minuciosos na captura de uma jiboia, de aproximadamente um metro e meio, que estava no quintal de uma casa, em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais. Junto à serpente havia um enxame de marimbondos, o que dificultou a captura feita nessa quinta-feira, (24/12), véspera de Natal. Os militares doprecisaram ser minuciosos na captura de uma, de aproximadamente um metro e meio, que estava no quintal de uma casa, em, na Região Norte de Minas Gerais. Junto à serpente havia um enxame de marimbondos, o que dificultou a captura feita nessa quinta-feira, (24/12),





LEIA MAIS 13:21 - 25/12/2020 Natal em BH: Restaurante Popular distribui almoço para moradores de rua

12:51 - 25/12/2020 Mulher é morta a tiros em baile funk em Belo Horizonte

12:20 - 25/12/2020 Dom Walmor prega contra o racismo e pede inteligência para trazer vacina Corpo de Bombeiros foi acionada para capturar a serpente na copa de um mamoeiro, de aproximadamente sete metros. Após estudo cuidadoso da situação, os Bombeiros retiraram o enxame de marimbondos que rodeava a árvore e depois pegaram a cobra. Tanto a jiboia quanto os marimbondos foram soltos em seu habitat natural após o resgate. No início da noite, por volta das 18h, a guarnição de salvamento dofoi acionada para capturar a serpente na, de aproximadamente sete metros. Após estudo cuidadoso da situação, os Bombeiros retiraram o enxame deque rodeava a árvore e depois pegaram a. Tanto a jiboia quanto os marimbondos foram soltos em seuapós o resgate.





As jiboias não são venenosas mas, são capazes de asfixiar um adulto caso estejam assustadas e sejam manuseadas de forma incorreta. É importante acionar o Corpo de Bombeiros, no número 193, quando encontrado qualquer animal silvestre dentro ou no quintal de casa, quando apresentar risco à família.





Os Bombeiros primeiramente retiraram o exame de marimbondos que rodeava a árvore e depois pegaram a cobra (foto: Bombeiros / Divulgação) animais silvestres nos perímetros urbanos, tendo como possíveis causas as queimadas. Outro motivo que pode ser causa da entrada dos bichos em residências é o desmatamento das áreas verdes no entorno. Segundo os Bombeiros, está se tornado cada vez mais frequente apareceremnos, tendo como possíveis causas as. Outro motivo que pode ser causa da entrada dos bichos em residências é o desmatamento das áreas verdes no entorno.





“Ressalta-se que tem sido possível observar a elevação da consciência ambiental por parte dos solicitantes, bem como daquelas pessoas que frequentemente encontram estes animais feridos ou em situação de risco, os acolhe e posteriormente os entregam no 7º BBM para encaminhamento ao órgão competente” afirma os Bombeiros.





Caso os animais não apresentem ferimentos e estejam com aspecto sadio, são liberados em seu habitat natural, longe do perímetro urbano para que não sejam recapturados. Em caso de animais feridos, estes são encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestre (Cetas), para que após o tratamento tenham um destino definitivo.