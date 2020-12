Dom Walmor prega contra o racismo e pede inteligência para trazer vacina

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Palavras decontra o, oe qualquer tipo de preconceito, e de força na ciência para que, por meio da inteligência humana, seja encontrada aeficaz para imunizar a humanidade contra aAo celebrar, na manhã deste domingo (25/12), a tradicional, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),, destacou ainda a urgência de justiça, fraternidade e solidariedade "que são os verdadeiros símbolos do".Usando máscara o tempo inteiro da celebração eucarística na Catedral Cristo Rei, templo da Arquidiocese de Belo Horizonte em construção na Região Norte da capital, dom Walmor explicou que o Natal deve ser um tempo de encantamento, principalmente nestes meses "difíceis, sofridos, enlutados e machucados": "O Natal é a luz que precisa brilhar, pois é a luz de Cristo, o senhor de nossa vida. Na verdade, não estamos celebrando o Natal 'de novo', mas reacendendo em nossos corações a fonte do encantamento".Para dom Walmor, o caminho para entrar no coração de Deus deve ser pela simplicidade. "O Natal não é uma época de comidas, bebidas e luzes, mas lugar da solidariedade, de pensamento nos excluídos e naqueles que perderam a vida por descaso, desleixo e pela pandemia do novo coronavírus".Sobre o Brasil, o arcebispo perguntou: "O que nos falta?" E ressaltou: "Temos terra, temos água, que precisa ser preservada, assim como o meio ambiente, temos tudo. Precisamos de planejamento, de clareza de metas a serem atingidas", afirmou.A missa foi celebrada ao lado do presépio, que foi abençoado, no dia 13, pelo arcebispo. Ele foi feito pelo padre Alexandre Fernandes, da Paróquia Bom Jesus do Vale.Mas a participação foi além da gruta com a sagrada família, os pastores, animais e demais figuras características: a paróquia reuniu um caminhão de doações de alimentos para a iniciativa Solidariedade em Rede, da Arquidiocese de BH, que destinou cestas básicas a famílias necessitadas durante o Natal.