(foto: Reprodução/Instagram)

de Belo Horizonte,(PSD), recorreu àspara transmitir umade fim de ano à população. Em vídeo postado no Instagram nesta quinta-feira (24/12),começa a declaração desejando aos belo-horizontinos, mineiros e brasileiros um, que chamou de um Natal diferente e difícil para muita gente.Ele disse que vai passar a data longe da família, mas feliz, porque sabe que a vacina contra o coronavírus está batendo na porta, em suas palavras. "Temos que garantir o Natal de 2021, 2022, 2023, 2024... Não quero que no Natal do ano que vem eles [a família] estejam chorando a minha presença", disse.O prefeito pediu juízo e responsabilidade para as festas, o que deve mudar em 2021, em sua opinião, quando beijos e abraços serão permitidos. "Não vamos morrer na praia. Estamos chegando na praia", publicou.Kalil também disse que todo o sacríficio feito pelos moradores de BH será valorizado no ano que vem. Ele reconhece tudo o que foi sacrificado quanto ao comércio, bares e restaurantes, entre outros setores afetados com a pandemia. "Tomara que no Natal do ano que vem todos falem o seguinte: o poder público avisou, a Prefeitura avisou, e olha nossa alegria agora."Alexandre Kalil pediu ainda que todos estejam de coração aberto, deixando de lado todo o ódio que possa ter surgido em um ano de 2020 marcado pela tensão. "Vamos iniciar o novo ano com uma nova tendência na vida, uma nova mentalidade. Depois do que todo mundo passou, ninguém será a mesma pessoa quando tudo voltar ao normal", acrescentou.