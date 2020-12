Análise do esgoto indica que BH tem 1.195.300 infectados pelo coronavírus

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A análise do esgoto revela uma estimativa de 1.195.300 pessoas infectadas pelo coronavírus em Belo Horizonte, praticamente metade dada capital, estimada em 2,5 milhões de habitantes.Trata-se da oitava semana consecutiva que a concentração do coronavírus segue em alta nas bacias do Onça e Arrudas, o maiorregistrado pelo estudo desde o seu início, em abril.As amostras foram coletadas até o dia 11 de dezembro, e apontam que todas as regiões analisadas apresentaram a presença doDe acordo com o relatório, as elevadas estimativas de população infectada observadas seguem repercutindo de forma acentuada no aumento dos casose confirmados em Belo Horizonte, e indica a tendência de agravamento da pandemia na capital.é feita pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) nas Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).