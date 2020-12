Passaporte para o Natal? Filas se formam para teste de COVID-19 no Buritis

Muitas pessoas procuraram o teste sorológico da COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Com o propósito de participar da ceia de Natal com familiares sem medo de transmitir a COVID-19, muitos belo-horizontinos foram em busca do teste sorológico para um diagnóstico da doença. Na tarde desta quinta-feira (24), centenas de pessoas foram aos postos da Drogaria Araujo, montados na Avenida Mario Werneck no Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. Em determinado momento, formaram-se filas para quem quis tirar uma espécie de passaporte para a festa com a família.

Muita gente busca o teste como uma maneira de se tranquilizar. Os infectologistas, no entanto, alertam para a baixa efetividade desse tipo de teste. "Se o RT-PCR já não é muito confiável, a sorologia muito menos. A mesma só costuma positivar depois de dez dias da doença. Ou seja, pode dar negativo e a pessoa estar infectada é transmitindo", afirmou. O infectologista alerta que o teste não é garantia de segurança. "Por outro lado, se der positivo não ajuda muito pois não se sabe se isso significa alguma proteção. Inclusive existem vários casos de reinfecção com sorologia positiva", conclui.



O infectologista lembra que a sorologia poderia garantir a imunidade, ou seja que a pessoa já teve a doença, mas não há garantia de que ela não possa se reinfectar.

A reportagem entrou em contato com a Araújo, que até o momento não retornou com informações sobre os testes realizados na unidade nesta quinta-feira.