De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 39.378 pessoas estão em acompanhamento em Minas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

registrou 5.969 novos casos do novoe 120 pessoas morreram nas últimas 24 horas em decorrência da COVID-19. As informações são do boletim epidemiológico divulgado na manhã desta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Entre terça e quarta-feira, foram registrados 97 óbitos e 6.519 novos infectados.

Nessa quarta, o estado registrou recorde de infectados por dia. Já o maior número de mortos registrados foi em 6 de agosto: 152 óbitos em 24 horas.





De acordo com a pasta, o estado acumula 516.188 casose 11.475 óbitos. Segundo o levantamento, 39.378 estão eme 465.335 pessoas se recuperaram da doença.