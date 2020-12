Em mensagem de Natal, Zema pede que mineiros se cuidem contra a COVID-19

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), divulgou uma mensagem de Natal à população na manhã desta quinta-feira, 24 de dezembro. Nela, ele pede que as pessoas continuem seguindo as medidas para evitar a infecção pelo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19.

“Mais um ano que se passou, e gostaria de desejar a todos os mineiros e mineiras um Feliz Natal. E lembrar que foi um ano difícil, de muitas dificuldades, um ano que não vamos esquecer, marcado pela pandemia”, diz o governador no, gravado no jardim do Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.