COVID-19: pais pressionam por data para retorno das aulas em Belo Horizonte

O fim do ano, antes da quando as aulas presenciais serão retomadas em Belo Horizonte no ano que vem. O governo de Minas anunciou o início do ano letivo para 4 de março, mas sem previsão de reabertura das escolas. A Prefeitura de BH não anunciou a data do início do ano letivo e nem sequer o momento para que as crianças possam voltar às salas. O fim do ano, antes da pandemia da COVID-19 , era sinônimo de alívio para pais e alunos depois de longo período de estudo. No entanto, em 2020, famílias de crianças e adolescentes estão desesperadas sem uma posição de. O governo de Minas anunciou o, mas sem previsão de reabertura das escolas.e nem sequer o momento para que as crianças possam voltar às salas.

O tema é polêmico, mas parte dos pais se organizou em grupos, elaborou manifestos, instalou outdoor por toda cidade, se reuniu com comitê do governo municipal com o objetivo de ter um indicativo de como e, principalmente, quando será a retomada, depois de quase 10 meses sem aulas presenciais nas redes públicas, municipal e estadual, e privada.



"Crianças e adolescentes estão afastados do convívio social desde março, o que gera impacto para a saúde" Sheila Freire, coordenadora do movimento Pais pela Educação



“Estamos deixando claro que passou da hora de voltar. Agora, estamos às vésperas do Natal, mas, em 1º de fevereiro, tem que voltar. Não tem outra escolha”, diz a gerente comercial Sheila Freire, coordenadora do movimento Pais pela Educação. Com filhos em idade escolar na rede privada, ela lembra que a definição para a retomada das aulas tanto nas escolas públicas quanto privadas cabe ao prefeito Alexandre Kalil (PSD). Ela destaca que o longo tempo sem o convívio social tem trazido prejuízos à saúde mental de crianças e jovens. Sheila observa que os pais esperavam uma posição da PBH antes do fim do ano, mas a resposta não veio. Ela destaca que, embora o Estado pretenda voltar em março, as escolas do Estado dependem de autorização da prefeitura para funcionarem. “Passou do limite. Crianças e adolescentes estão afastados do convívio social desde março, o que gera impacto para a saúde. Os problemas atingem crianças de classe média, mas, principalmente, crianças mais carentes. É uma questão de saúde mental, com registro de casos de depressão, irritabilidade, ansiedade, obesidade, falta de apetite”, afirma. Segundo ela, o tempo estendido em casa também deixa crianças e adolescentes mais suscetíveis ao uso de drogas e ao abuso sexual. Outro problema é a evasão escolar. “Esses problemas têm sido relatados por médicos e assistentes sociais, que estão preocupados e alarmados com o crescimento desses casos”, pontua. É o que aponta a médica pediatra cardiologista responsável pela criação do grupo de médico pró-educação, Carolina Andrade Bragança Capuruço. Ela defende que para a retomada é necessária uma estruturação do ambiente escolar, treinamento do corpo docente, preservação do grupo de risco (crianças, pais e profissionais da comunidade escolar) para que permaneça no ensino remoto. Ela defende que devem ser respeitadas as crianças que não podem ou não querem ir à escola e que os governos deem segurança para as crianças que precisam frequentar a escola. "O retorno às aulas presenciais pode ser seguro se a gente respeitar os protocolos sanitários já feitos por várias autoridades públicas e mesmo comitês de enfrentamento à COVID-19".

O governo de Minas Gerais suspendeu as aulas presenciais na rede estadual em 18 de março deste ano devido à pandemia. Em outubro, a Justiça barrou a retomada das atividades presenciais na rede pública. Desde então, as escolas permanecem fechadas. Em agosto, o prefeito de BH, Alexandre Kalil, disse que o ensino à distância é uma “agressão à pobreza”. Na ocasião, afirmou não acreditar no retorno dos alunos às escolas de BH antes da criação de uma vacina contra a COVID-19. Na sexta-feira (18/12), no entanto, o prefeito afirmou que a retomada das aulas seria estudada pelo Executivo e aventou também que uma das possibilidades seria abrigar dois anos letivos em um.





De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a Resolução 4.469 define procedimentos de ensino, diretrizes administrativas e pedagógicas, porém, a pasta não cita a volta das aulas presenciais. Por meio de sua assessoria de imprensa o governo de Minas estuda qual o modelo de aula para o ano que vem - presencial, remota ou um misto dos dois modelos, - pretende adotar. Para tanto, a Secretaria de Estado de Educação abriu consulta pública na sexta-feira (18) que pode ser respondida até 15 de janeiro em formulário disponível no site da pasta.





A resolução determina que as escolas deverão se organizar para o planejamento dos métodos que serão usados para o bom desempenho do ano letivo de 2021. Ainda prevê que os alunos devem passar pela avaliação diagnóstica da aprendizagem, que será aplicada entre 15 e 26 de março. O calendário garante o mínimo de 200 dias letivos e carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino.





Em nota, a Secretaria de Educação de Minas afirma que "as estratégias para o modelo a ser adotado no próximo ano letivo estão em construção. Uma consulta pública está aberta e objetiva ouvir a comunidade escolar sobre o assunto. Neste momento, o processo para a retomada das atividades escolares presenciais na rede pública estadual de ensino está suspenso, por determinação judicial".