Celebração on-line entre famílias marca a noite do Natal da COVID-19

Este ano, a professora Elisabeth Rennó e o filho mais velho, Rodrigo, vão celebrar pela internet a noite de hoje com o restante da família (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Natal uma festa de alegria, confraternização, recheada de cuidados necessários diante da pandemia do novo coronavírus que assombra o mundo desde março. Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus e levantar o astral de adultos e crianças na data que celebra o nascimento de Jesus, pais e filhos andaram conversando com avós, tios e demais parentes próximos para criar e pôr em prática protocolos contra COVID-19 bem particulares. Noite feliz! Noite feliz! E muitos dias de expectativa, troca de ideias, conversas em família para fazer desteuma festa de alegria, confraternização, recheada de cuidados necessários diante da pandemia do novo coronavírus que assombra o mundo desde março. Para evitar a contaminação pelo novoe levantar o astral de adultos e crianças na data que celebra o nascimento de Jesus, pais e filhos andaram conversando com avós, tios e demais parentes próximos para criar e pôr em prática protocolos contrabem particulares.









Sim, caro leitor, será um Natal diferente, sem abraços efusivos, apertos de mão calorosos e beijinhos de afeto, mas nada impede que, como diz a música tema desta data, seja uma noite feliz. E ninguém tem dúvida: inesquecível.

A tecnologia será uma “convidada” fundamental no encontro da professora aposentada Elisabeth Ribeiro Rennó, moradora do bairro São Bento, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, com os três filhos, noras e netos. A seu lado estará o mais velho, o engenheiro Rodrigo Ribeiro Rennó, e na tela do computador, via internet, vão desejar “feliz Natal, mamãe!” os também engenheiros residentes nos Estados Unidos, Renato, que trabalha em Houston (Texas), casado e pai de uma menina de 11 anos, e o caçula, Rafael, em São Petersburgo (Flórida), pai de duas crianças de 4 e 2 anos.









Cartilha da PBH para as festas de fim de ano Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo

Tenha um saco para guardar a máscara quando estiver comendo ou bebendo e a mantenha limpa e seca entre os usos

Tenha uma máscara limpa extra, para o caso de necessidade de troca (tempo de uso, umidade ou sujeira)

Evite aglomerações e mantenha a distância de, pelo menos, 2 metros entre os participantes

Evite apertos de mão ou abraços. Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados;

Evite o uso de ar-condicionado

Lave as mãos com frequência durante o evento com água e sabão ou use álcool 70%

Não compartilhe objetos, como talheres ou copos, e maquiagens

Após tocar em objetos que estejam sendo compartilhados com outros convidados (exemplo: utensílios para servir a comida, jarras e garrafas), lave as mãos com água e sabão ou álcool 70%;

Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço, permitindo que as pessoas mantenham distância de 2 metros entre si

Oriente seus convidados a levarem suas próprias máscaras

Evite música alta para que as pessoas não tenham que gritar ou falar alto

Caso alguém esteja contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no ambiente

Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados

Evite o uso de ar-condicionado

Não deixe que os convidados formem filas para serem servidos

Oriente os convidados a não se sentarem todos reunidos na hora da ceia

Organize espaços separados para pessoas que moram juntas

Tenha sabão e papel para secagem de mãos disponíveis no banheiro

Evite o uso de toalhas de pano

Disponibilize álcool 70% em gel nos ambientes

Use lixeiras com pedal para que as pessoas descartem seus lixos sem precisar colocar as mãos na tampa

Lave as mãos após esvaziar a lixeira Para o Natal, conta Elisabeth, o caçula Rafael e família viajaram de carro mais de mil quilômetros até Houston para ficar com o Renato e os seus. “Vamos aproveitar e falar com todos, mas numa situação bem diferente”, adianta a professora. No apartamento onde passou a morar após ficar viúva, Elisabeth diz que não dá pra reunir a “galera”, por ser pequeno.





“Na noite de Natal, irei com o Rodrigo para a casa dele, onde reside com a esposa e os enteados. É um lugar amplo, podemos ficar sem aglomeração. O tempo será reduzido, e o grupo, pequeno”. Bem-humorada, acredita que, “infelizmente, só mesmo usando roupa de ET ou de astronauta para participar de uma festa com muita muita gente”. Os planos iniciais incluíam uma grande festa para juntar “o lado de cá”, os parentes residentes em BH, a exemplo da cunhada Marisa com os filhos Heleno e Ronaldo, o Jay, que chegou dos Estados Unidos. “Ficou impossível agora, vamos ter que esperar a vacina”, resume.



"A saudade é grande"



Em registro antes da pandemia entre a filha e o genro, Rosemary não vê os netos há quatro meses (foto: ARQUIVO PESSOAL)

A confraternização de Natal também será o oposto dos outros anos para o casal Danilo Assis, servidor público estadual, e Chirley Ribeiro, pais de Pedro, de 13 anos, e Laura, de 10, moradores do bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Tradicionalmente, conta Chirley, há uma dinâmica que, desta vez, será alterada: “Meus pais, José Maria e Neida D'Arc, moram no interior mineiro, em Rio Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba. Num ano vamos pra lá, no outro eles vêm. Desta vez, era nossa vez de ir, pois não os vejo desde março. A saudade é grande, não dá para ficar só no telefone”, lamenta.

Os pais de Danilo, Celso e Marlene, são vizinhos do casal, moram no mesmo sobrado, o que facilitará o encontro natalino, sem necessidade de deslocamento. “Irão apenas meus cunhados, com o devido distanciamento”, afirma.





Para Chirley e Danilo, que são ministros da eucaristia na Igreja São José, no Centro da capital, o mais importante para celebrar o nascimento de Jesus é a busca da esperança, e não desanimar: “Sem fé, não tem como viver. Neste momento, como em todos esses meses de pandemia, precisamos de reflexão. Esse tempo, apesar de todas as tristezas, vale muito para quem quiser se reencontrar”.





Celebração interrompida

Para as famílias bem festeiras, a pandemia é um suplício. Ficar em casa, sacrifício dos grandes, e a saudade dos familiares queridos só aumentam a cada segundo. Amante de uma cervejinha gelada, da roda de violão, das reuniões em casa e da arte de cozinhar para muita gente, a assistente social aposentada Meire Harold Calixto vai passar o Natal com a filha Cristiane, que faz aniversário nesta quinta-feira (25), e o genro Eduardo – o casal mora com ela no bairro Nova Cachoeirinha.





“Minha família, que é muito grande e animada, não tinha combinado nada de especial para agora. Ano passado, não nos reunimos no almoço do dia 25, pois minha mãe, então com 103 anos, morreu em 1º de novembro. Estava muito recente, ficamos tristes demais. Mas sempre tem a alegria do Natal, a comemoração, as comidas e a cantoria, né?”, diz Rosemary, que devido à pandemia nem pôde festejar os 70 anos bem vividos, em abril. “Em 2019, a festa foi boa, mas temos que tomar cuidado. Sou a caçula de cinco irmãos, e o mais velho tem 86.”