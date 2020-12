Vai comemorar? Prefeitura de BH lança cartilha com recomendações

A principal recomendação é de não realizar festas com convidados e que somente pessoas que moram juntas participem (foto: Reprodução/Pixabay) publicou, na tarde desta segunda-feira (21), uma orientações à população para as festas de fim de ano, como o Natal e Ano Novo. O objetivo da PBH é evitar que a COVID-19 avance na cidade após as datas comemorativas. A Prefeitura de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (21), uma cartilha com diversasà população para as festas de fim de ano, como o Natal e Ano Novo. O objetivo da PBH é evitar que a COVID-19na cidade após as datas comemorativas.





A principal recomendação é de não realizar festas com convidados e que somente pessoas que moram juntas participem. Segundo a cartilha, caso não for possível evitar convidados, é de extrema importância que todas as medidas sejam tomadas para impedir a contaminação. Vale ressaltar que se alguém demonstrar qualquer sintoma suspeito, a orientação é não comparecer.





“A prefeitura destaca a importância dessas orientações elaboradas pela Fiocruz, e com essa cartilha apresenta para toda a população de Belo Horizonte as medidas que podem ajudar a evitar contaminações por COVID-19 nas festas de fim de ano. A recomendação é para que as pessoas não participem de eventos e celebrações e se cuidem, pois muitos outros Natais e Réveillons virão”, afirma o secretário municipal de Saúde Jackson Machado Pinto.





VEJA AS RECOMENDAÇÕES:

Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo;

Tenha um saco para guardar a máscara quando estiver comendo ou bebendo e a mantenha limpa e seca entre os usos;

Tenha uma máscara limpa extra, para o caso de necessidade de troca (tempo de uso, umidade ou sujeira);

Evite aglomerações e mantenha a distância de, pelo menos, 2 metros entre os participantes;

Evite apertos de mão ou abraços. Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados;

Evite o uso de ar-condicionado;

Lave as mãos com frequência durante o evento com água e sabão ou use álcool 70%;

Não compartilhe objetos, como talheres ou copos, e maquiagens;

Após tocar em objetos que estejam sendo compartilhados com outros convidados (ex: utensílios para servir a comida, jarras e garrafas), lave as mãos com água e sabão ou álcool 70%;

Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço, permitindo que as pessoas mantenham distância de 2 metros entre si;

Oriente seus convidados a levarem suas próprias máscaras;

Evite música alta para que as pessoas não tenham que gritar ou falar alto;

Caso alguém esteja contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no ambiente;

Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados;

Evite o uso de ar-condicionado;

Não deixe que os convidados formem filas para serem servidos;

Oriente os convidados a não se sentarem todos reunidos na hora da ceia;

Organize espaços separados para pessoas que moram juntas;

Tenha sabão e papel para secagem de mãos disponíveis no banheiro;

Evite o uso de toalhas de pano;

Disponibilize álcool 70% em gel nos ambientes;

Utilize lixeiras com pedal para que as pessoas descartem seus lixos sem precisar colocar as mãos na tampa;

Lave as mãos após esvaziar a lixeira.





NÚMEROS EM BH





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, a capital mineira tem 59.804 casos confirmados de COVID-19 e 1.789 mortes por causa da doença.





O nível de transmissão está em 1,09 (nível amarelo); a taxa de ocupação de leitos de UTI específicos para COVID-19 em 70,1% (nível vermelho) e as enfermarias estão em 66% (nível amarelo).

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira