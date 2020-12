Concerto natalino leva alegria a hospital na Região Centro-Sul de BH

Como se trata de um hospital, a apresentação ocorre em área externa (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press) Natal, os sons eruditos e populares, que celebram a chegada do Menino Jesus, ocupam casas, espaços públicos e centros de saúde de todos os portes. Na manhã desta segunda-feira (21/12), eles ecoam no jardim do Hospital Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, num projeto idealizado pelo Instituto Mário Penna e Espaço de Cultura e Arte (ECA) e apresentação do trio Ad Libitumm, formado pelo pianista Ricardo Matosinho, pelo barítono Pedro Vianna e pela cantora solista Fabíola Protzner. Na semana do, os sons, que celebram a chegada do, ocupam casas, espaços públicos e centros de saúde de todos os portes. Na manhã desta segunda-feira (21/12), eles ecoam no jardim do, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, num projeto idealizado pelo Instituto Mário Penna e Espaço de Cultura e Arte (ECA) e apresentação do trio, formado pelo pianista Ricardo Matosinho, pelo barítono Pedro Vianna e pela cantora solista Fabíola Protzner.











No local, houve orientação aos presentes quanto ao protocolo para evitar qualquer aglomeração (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Para o concerto natalino, o grupo Ad Libitum selecionou obras de compositores de música erudita e consagradas canções do universo popular. Estão no repertório Adestes Fidelis (autor desconhecido/domínio público), Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber), Hallelujah (L. Cohen), Ave Maria (Gounod/ domínio público), Pai Nosso (Albert Hay Malotte), O Holy Night (Adolphe Adam/ domínio público), Céu de Santo Amaro (Flávio Venturini), Chegou Natal (folclórica alemã/domínio público), Quero ver (desconhecida/domínio público), Então é Natal (John Lennon), We Wish You a Merry Christmas (desconhecido/ domínio público), Ah! Vinde todos à porfia (liturgia Cristã/domínio público), Boas Festas (Assis Valente), Jingle Bells/Bate o Sino (James Lord Pierpont/domínio público)e Feliz Navidad" (José Feliciano).







Músicos durante o concerto (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Como se trata de um hospital, a apresentação ocorre em área externa. No local, haverá orientação aos presentes quanto ao protocolo para evitar qualquer aglomeração. Em respeito ao protocolo de segurança referente à COVID-19, os músicos e a equipe envolvida no projeto usarão máscaras e manterão o distanciamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





“A ideia é que a música dissemine pelo hospital e que o som cause uma boa supresa para quem estiver em todo o ambiente hospitalar, trazendo”; conta Gizelle Mesquita Evangelista, coordenadora do Setor de Humanização e Psicologia Hospitar do Instituto Mário Penna.