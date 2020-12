Astronomia: ''Estrela de Belém'' pode ser vista nesta segunda-feira (21/12)

(foto: Getty Images) céu está diferente: um fenômeno celeste, Júpiter e Saturno e poderá ser observado de qualquer parte da Terra. está diferente: umceleste, que já está ocorrendo , ficará completamente visível no início da noite desta segunda-feira (21/12). Conhecido como “Estrela de Belém”, o evento é uma suposta aproximação dos planetase poderá ser observado de qualquer parte da Terra.













O movimento de alinhamento é chamado de “Estrela de Belém” por acontecer próximo ao Natal e no mesmo dia de início do solstício de verão no hemisfério sul. Na verdade, a denominação dada por astrofísicos e demais estudiosos da área é “Grande Conjunção”.





A aproximação dos dois planetas não é real, ela pode ser classificada como um truque de perspectiva, dado que a distância entre a Terra e Júpiter passa dos 800 milhões de km e o mesmo vale para Júpiter e Saturno. Algumas postagens na internet falam sobre a raridade desse fenômeno, que aconteceu pela última vez em 1623.





Os dois astros ‘se encontram’ a cada 19,6 anos, mas a conjunção de 2020 é a mais próxima em 397 anos. Em termos técnicos, serão cerca de 6 minutos de arco, e cada minuto é um ângulo igual a 1/10 do grau, e cada grau é 1/360 do círculo.





Para comtemplar o fenômeno de uma maneira ainda mais nítida, um binóculo ou telescópio podem ser usados.





ESTRELA DE BELÉM





A Estrela de Belém é, de acordo com a tradição cristã, uma estrela muito brilhante que cruzou o céu do Oriente indicando o nascimento de Jesus. Algumas hipóteses se formaram sobre esse fenômeno, inclusive que a suposta estrela era a Grande Conjunção dos dois planetas. O retorno do evento nos dias antecedentes ao Natal, fizeram o nome ganhar ainda mais força.





*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen