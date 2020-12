COVID-19: oito regiões do estado estão na onda vermelha do Minas Consciente

Governo do estado tenta conter o crescimento da COVID-19, principalmente com as comemorações de Natal e Ano Novo aproximando (foto: Reprodução/Governo de Minas)

O Comitê Extraordinário COVID-19 decretou, na tarde desta quarta-feira (23), que mais duas regiões passem para a onda vermelha do Minas Consciente. Agora, das 14 regiões do estado, oito estão no nível mais restrito, em que somente serviços essenciais como farmácias, supermercados, padarias e bancos, podem funcionar.









A macrorregião Sul regride da onda amarela para a onda vermelha, se juntando a outras sete regiões. Por outro lado, o Triângulo do Norte passará da onda verde para a onda amarela.





Assim, na onda vermelha estão oito regiões: Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, Sudeste, Centro-Sul e Sul. Outras cinco estão na onda amarela: Centro, Norte, Noroeste, Oeste e Triângulo Norte. Já na onda verde está somente a região Triângulo Sul.





As mudanças começam a valer a partir deste sábado (26) e têm validade de uma semana. Estas alterações visam manter, de certa forma, o equilíbrio da pandemia nas regiões de Minas Gerais e fazem parte do plano de retomada segura das atividades econômicas do estado.





Conscientização





O governador Romeu Zema publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (23), após reunião do Comitê Extraordinário COVID-19, conscientizando a população.





De acordo com dados do próprio comitê, houve crescimento de 17% na incidência da COVID-19 em todo o estado na última semana. O momento, segundo o governador, é de prudência e cuidado.





“Este é um sinal de alerta. Por isso venho aqui pedir a todos os mineiros que evitem aglomerações, que neste final de ano façamos a nossa contribuição. Vamos tomar todas as medidas protetivas necessárias. Um 2021 melhor, com certeza, depende muito de cada um de nós”, ressaltou Zema.





As orientações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) são para que as pessoas pratiquem o isolamento social e as devidas higienizações, independentemente da onda que cada macrorregião está, segundo o plano Minas Consciente.









Funcionamento nas fases

Fase Verde





Serviços não essenciais com alto risco de contágio:

Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo;

Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos;

Parques, zoológicos e jardins;

Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê;

Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca;

Bares com entretenimento (shows e espetáculos);

Serviços de colocação de piercings e tatuagens;





Fase Amarela





Serviços não essenciais:





Bares (consumo no local);

Autoescolas e cursos de pilotagem;

Salões de beleza e atividades de estética;

Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;

Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem;

Comércio de itens de cama, mesa e banho;

Lojas de móveis e lustres;

Imobiliárias;

Lojas de departamento e duty free;

Lojas de brinquedos;

Academias (com restrições);

Agências de viagem;

Clubes;

Fase Vermelha





Apenas serviços essenciais: