COVID-19: movimento na rodoviária de BH cai pela metade neste fim de ano

A Rodoviária de BH tem adotado várias medidas preventivas e educativas contra o coronavírus (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

A previsão é de quetransitem pelade Belo Horizonte entre 18 de dezembro e 4 de janeiro em função dos feriados dede 2020. A expectativa é de que o movimento caia em 48% do público total em relação a 2019, quando 611,9 mil pessoas passaram pelo terminal no mesmo período.





Orientações aos passageiros

De acordo com a a administração da rodoviária, o número de desembarques deve cair de 290.715 pessoas para 155.921, o que corresponde a queda de 46%. Neste período de festas de fim de ano, estima-se que sejam realizadas no Terminal 7.356 partidas e 7.273 chegadasOs dias de maior movimento para os embarques começam nesta quarta-feira (23/12). O dia 27 e 29 também prometem maiores circulações, totalizando cerca de 40 mil passageiros. Para os desembarques, os dias mais movimentados são 2, 3 e 04 de janeiro, com mais de 46 mil pessoas.Osmais procurados saindo da Rodoviária de BH são: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo; Conceição da Barra, Vitória, Guarapari, Marataízes, Serra e Piúma, no estado do Espírito Santo; Prado, Porto Seguro, Feira de Santana e Ilhéus, no estado da Bahia; Rio de Janeiro, Cabo Frio e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro; Brasília, no Distrito Federal; Recife, em Pernambuco; e Natal, no Rio Grande do Norte.Asmais procuradas são: Itabira, Governador Valadares, Montes Claros, Salinas, Ipatinga, Teófilo Otoni, Almenara, Juiz de Fora, Santa Bárbara, São João del-Rei, Divinópolis, Poços de Caldas e Itajubá e região do vale do Jequitinhonha.Devido à pandemia da COVID-19, a Administração da Rodoviária de BH solicita a cooperação dos usuários no sentido de que apenas quem for viajar entre no Terminal durante este período. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E.As empresas de transporte têm adequado linhas de viagem e horários, sendo importante que o passageiro as consulte previamente para confirmar as viagens disponíveis.O uso de máscaras, durante toda a permanência no Terminal e no interior dos ônibus, também é imprescindível, assim como manter o distanciamento adequado.