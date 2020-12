Incêndio: ônibus pega fogo na rodoviária de Belo Horizonte

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus veio de(SP) para Belo Horizonte e estava estacionado nahavia 10 minutos. O fogo começou por volta das 6h45. De folga, um cabo da corporação que estava dentro da rodoviária percebeu as chamas e atuou no combate com os funcionários da empresa.

Menina de 7 anos vítima do acidente com o ônibus na BR-381 deixa hospital

Foto do Corpo de Bombeiros mostra estado do motor após o incêndio (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ao todo, eles utilizaram 19 extintores da. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h. Quando as equipes chegaram, as chamas já haviam sido controladas. Elas atingiram principalmente o motor, que foi resfriado pelos militares para evitar novas chamas. Eles também usaram um exaustor para ventilação interna, retirando a fumaça e calor do restante do veículo.