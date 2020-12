Animais morrem em incêndio que atingiu casa de rações em Contagem

Combate ao incêndio terminou por volta das 21h de ontem (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Uma casa de rações pegou fogo na noite desse domingo em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Alguns animais que estavam no local morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.









Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio pouco antes das 21h. Foram gastos, aproximadamente, 4 mil litros de água.





Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros informou que foram encontradas 20 gaiolas com animais mortos, mas pelo estado de carbonização não foi possível identificar as espécies e quantidade. As causas do incêndio ainda serão apuradas.