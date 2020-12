Foragido da Justiça é preso escondido no lixo na rodoviária de Varginha

Homem conseguiu driblar a determinação judicial por cinco anos (foto: Varginha Online/Divulgação)

Umde 33 anos, foragido da Justiça, foiem meio aos sacos deno Terminalde Varginha, no Sul de Minas, nessa terça-feira (8/12). Diego Alves Marques estava foragido há cinco anos. Ele tempor roubo, furto,e tráfico de

De acordo com a polícia, durante patrulhamento da Guarda Municipal, os militares encontraram Diego Alves Marques, de 33 anos, dormindo no depósito de lixo da rodoviária da cidade.“Indagado sobre o que estaria fazendo ali, o mesmo nos relatou que é de Paraguaçu e veio até Varginha para visitar um parente no Hospital Bom Pastor, porém, devido à pandemia, não pode fazê-lo”, diz trecho do boletim de ocorrência.

Os militares consultaram os documentos pessoais do suspeito e descobriram que Diego tinha um mandado de prisão em aberto e que estaria foragido há cinco anos. O homem tem passagens por roubo, furto, homicídio e tráfico de drogas.

Diego estava com hematomas na testa e recebeu atendimento médico. “Informou que sofreu queda da garupa da motocicleta de um amigo”, completa.

Em seguida, Diego foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Varginha. “Foi necessário o uso de algemas devido a periculosidade do mesmo. Diego foi entregue à autoridade competente para as providencias cabíveis”, destaca trecho do boletim de ocorrência.