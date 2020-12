Foragido há 3 anos, idoso é preso em Goiás por morte em Rio Paranaíba

Crime aconteceu em 2017, no distrito de Chaves (foto: Reprodução/Rede Social/Alexandre Imagens Aéreas) desde 2017 de Rio Paranaíba, município no Alto Paranaíba, um homem de 79 anos foi preso pela Polícia Militar nessa segunda-feira (7/12) no Estado de Goiás. Ele é apontado como autor do assassinato de uma mulher 71 anos, morta a golpes de foice. desde 2017 de, município no Alto Paranaíba, um homem de 79 anos foipelanessa segunda-feira (7/12) no Estado de. Ele é apontado como autor dode uma mulher 71 anos, morta a golpes de foice.









Durante a prisão, não houve resistência e agora é esperado que o homem seja recambiado para Minas Gerais, passados três anos do homícidio.





O crime aconteceu em novembro de 2017, no distrito de Chaves, em Rio Paranaíba. A motivação seriam rixas antigas e consideradas fúteis pela polícia. No dia 30 daquele mês, em mais uma das brigas entre vítima e autor, ele teria golpeado a cabeça da mulher com uma foice.





A mulher chegou a ser socorrida e levada para a a Unidade Básica de Saúde de Carmo do Paranaíba, onde morreu. O autor foi visto fugindo do local do crime por testemunhas e, desde então, era procurado.