PM encontra 8 kg de maconha enterrados às margens do Rio Paranaíba

Droga estava em dois pontos próximos ao rio (foto: Divuçgação/PMMG) Polícia Militar (PM) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, encontrou 8 quilos de maconha enterrados às margens de um rio. Cães farejadores foram usados para encontrar a droga, depois de levantamentos que tiveram a ajuda da comunidade. Além da apreensão, seguem buscas pelos traficantes. (PM) em, no Alto Paranaíba, encontrouàs margens de um rio. Cães farejadores foram usados para encontrar a droga, depois de levantamentos que tiveram a ajuda da comunidade. Além da apreensão, seguem buscas pelos traficantes.





De acordo com a PM, chegou até policiais informações de que drogas vinham sendo escondidos próximo ao rio Paranaíba. Chamou a atenção que uma dessas de núncias falava em entorpecentes enterrados ao lado de um rio.

Três equipes policiais, com apoio da Rocca com cães farejadores, fizeram uma varredura pelo rio, próximo ao bairro São José Operário, e conseguiram achar em dois pontos a droga escondida, depois de escavar locais suspeitos. A maconha estava embalada com plástico em cerca de 30 porções de tamanhos diversos.





Essa foi a segunda apreensão no mesmo bairro, em uma semana, que envolveu a ajuda de cães. No dia 23 deste mês, mais maconha e pasta base de cocaína foram encontradas enterrados ao lado de um árvore na mesma região.





Em ambas as ocorrências, a polícia afirmou que não poderia não feito as apreensões sem as informações da população. Agora o trabalho é de tentar identificar o dono de todo o material recolhido.