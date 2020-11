Explosão de aparelho de solda fere dois homens em Patos de Minas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o aparelho de solda explodiu e causou incêndio que atingiu os homens que trabalhavam no local, além de peças de refrigeradores, ferramentas e o teto com placas de isopor.As vítimas foram socorridas por outras pessoas que estavam no local e levadas a dois hospitais de Patos de Minas. Eles tiveram queimaduras de segundo grau nos braços, rosto e também no tórax.Apesar da gravidade da situação, eles não corriam risco de morrer. Informações de testemunhas apontavam que eles foram levados conscientes para as duas unidades hospitalares, onde seguem sob observação médica.