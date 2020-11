PRF apreende quase R$ 300 mil reais em drogas em Patos de Minas

56 barras de maconha estavam escondidas em compartimentos do automóvel (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (12), o equivalente a R$ 289 mil reais em drogas, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Foram duas apreensões, uma de maconha, no início do dia e a outra de pasta de cocaína, à noite.

A primeira ocorrência aconteceu no km 413 da BR 365. Um homem de 28 anos foi pego transportando 39 quilos de maconha, avaliados em R$ 39 mil reais, escondidos em compartimentos de um veículo. O homem relatou que pegou a droga em Uberlândia e a entregaria em Montes Claros.

De acordo com os federais, durante uma vistoria de rotina, foi dada ordem de parada a um Chevrolet Montana, emplacado em Carandiva (SP). Ao inspecionarem o veículo, os policiais encontraram 56 barras de maconha. Além disso, o motorista ainda portava três pinos de cocaína.

No início da noite, os policiais prenderam também um homem de 27 anos e uma mulher de 24 transportando aproximadamente 2 Kg de pasta base de cocaína. A apreensão aconteceu no KM 413 da BR 365.

A droga, avaliada em R$ 250 mil, estava escondida dentro de um dos pneus de um veículo GM/ Corsa, emplacado em Rio Pardo de Minas. O casal saiu de Uberlândia com destino a Rio Pardo de Minas.

As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil de Patos de Minas.