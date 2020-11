Motorista com sinais de embriaguez capota carro sobre casas no Anel

Acidente às margens da BR-381 deixou feridos e 13 desabrigados; moradores se queixam de retirada de radar da região (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)









De acordo com os militares, o acidente ocorreu por volta de 4h40. O impacto da colisão provocou o deseprendimento de um bloco de concreto, que atingiu as costas do adolescente de 12 anos. Ele foi socorrido com dificuldade para respirar.









Os bombeiros suspeitam de que o motorista do veículo estava embriagado. Além disso, ele não apresentou a habilitação . A Polícia Militar Rodoviária afirmou que o condutor será autuado por dirigir sem carteira.





Além dos feridos, o acidente deixou 13 pessoas desabrigadas - oito de uma casa e cinco da outra. Os moradores lesados se queixam da retirada de um radar da Região, fato que os teria deixado vulneráveis à imprudência dos motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário.







