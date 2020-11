Acidente com derramamento de óleo interdita Via Expressa de Contagem

Acidente deixou uma vítima, segundo a Transcon (foto: Divulgação/Transcon)

A Via Expressa de Contagem foi completamente interditada na manhã desta quinta-feira (12) desde o túnel do Parque São João (avenida Helena de Vasconcelos) até a estação de metrô Eldorado, no sentido BH, em virtude de acidentes. A faixa da esquerda da via foi liberada por volta das 9h20.





A Transcon confirmou que o óleo teve origem do ônibus da linha 002A (Circular Industrial), de número 1439. Uma mangueira de combustível se rompeu e ocasionou o vazamento. Ele foi rebocado e passou por vistoria na sede da Transcon.

Os Bombeiros e as equipes da empresa de trânsito de Contagem trabalham no local para limpeza da via utilizando serragem, mas a chuva que atinge a região vem dificultando a tarefa. A Defesa Civil e a Petrobras também foram acionadas.

O ônibus estava em situção regular, dentro da vida útil e com vistoria em dia - a próxima marcada para 19 de novembro.

Os acidentes

Foram cinco acidentes em sequência. Primeiramente, um motociclista se acidentou. Pouco depois, dois veículos colidiram entre si e, em seguida, em um poste. Após, outros dois automóveis bateram.

Mais tarde, um outro carro deslizou e também bateu; um motorista desceu para prestar socorro e foi atropelado por um veículo sem controle. Por fim, mais dois automóveis bateram.

A Transcon não especificou em qual das colisões o ônibus que vazou o óleo estava envolvido. No total, foram dois acidentes com vítimas e três sem. Os estados de saúde delas ainda não foram informados.

Equipes da Transcon e dos Bombeiros trabalham no local (foto: Divulgação/Transcon)

(foto: Divulgação/Transcon)

O trânsito ficou bem complicado na região e um desvio foi improvisado por meio da BR-040.